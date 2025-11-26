Conférence-débat 1 le retour d’expérience RETEX dans les situations à risque IAE (Institut d’Administration des Entreprise, Université Clermont Auvergne), Clermont-Ferrand
Début : 2025-11-26 19:00:00
fin : 2025-11-26 22:00:00
2025-11-26
Découvrir le développement des retours d’expérience dans des professions confrontées aux situations à risques (avec des spécialistes nationaux du milieu sapeurs-pompiers et aviation)
English :
Discover the development of experience feedback in professions confronted with high-risk situations (with national specialists from the fire-fighting and aviation sectors)
German :
Die Entwicklung des Erfahrungsaustauschs in Berufen, die mit Risikosituationen konfrontiert sind, kennen lernen (mit nationalen Spezialisten aus den Bereichen Feuerwehr und Luftfahrt)
Italiano :
Scoprire lo sviluppo del feedback nelle professioni che devono affrontare situazioni ad alto rischio (con specialisti nazionali dei vigili del fuoco e dell’aviazione)
Espanol :
Conozca el desarrollo de la retroalimentación en las profesiones que se enfrentan a situaciones de alto riesgo (con especialistas nacionales del cuerpo de bomberos y de la aviación)
