Conférence-débat 1 le retour d’expérience RETEX dans les situations à risque IAE (Institut d’Administration des Entreprise, Université Clermont Auvergne), Clermont-Ferrand mercredi 26 novembre 2025.

Conférence-débat 1 le retour d’expérience RETEX dans les situations à risque

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26 22:00:00

2025-11-26

Découvrir le développement des retours d’expérience dans des professions confrontées aux situations à risques (avec des spécialistes nationaux du milieu sapeurs-pompiers et aviation)

Discover the development of experience feedback in professions confronted with high-risk situations (with national specialists from the fire-fighting and aviation sectors)

Die Entwicklung des Erfahrungsaustauschs in Berufen, die mit Risikosituationen konfrontiert sind, kennen lernen (mit nationalen Spezialisten aus den Bereichen Feuerwehr und Luftfahrt)

Scoprire lo sviluppo del feedback nelle professioni che devono affrontare situazioni ad alto rischio (con specialisti nazionali dei vigili del fuoco e dell’aviazione)

Conozca el desarrollo de la retroalimentación en las profesiones que se enfrentan a situaciones de alto riesgo (con especialistas nacionales del cuerpo de bomberos y de la aviación)

