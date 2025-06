CONFÉRENCE DÉBAT 1871: LE PARI DE LA COMMUNE Langres 10 juillet 2025 07:00

Haute-Marne

CONFÉRENCE DÉBAT 1871: LE PARI DE LA COMMUNE Cinéma New Vox Langres Haute-Marne

1871 le pari de la Commune !

Conférence -débat autour du livre « La Commune en actes »

par Jérôme Quaretti, historien spécialiste du XIXème siècle, chargé de cours à l’Université de Perpignan et co-auteur de cet ouvrage.

Cinéma New Vox de Langres jeudi 10 juillet à 17h30.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

En partenariat avec la librairie L’antre de livres.

Pendant 72 jours et dans un contexte permanent de

bombardements et de guerre civile , le Paris du petit peuple a tenté d’instaurer la bonne et seule république qui valait à leur yeux la République démocratique et sociale. Nous étions en 1871 et la capitale avec d’autres villes de province faisait alors le pari de la Commune ! ??

Que reste-t’il aujourd’hui de cette révolution dite romantique mais écrasée dans un bain de sang ? Des chants comme Le temps des cerises ou l’Internationale ? Des figures féminines comme Louise Michel ? Un lieu de mémoire comme le Mur des Fédérés au cimetière du Père Lachaise ? L’école laïque , gratuite et obligatoire 10 ans avant les lois de Jules Ferry ? La pratique d’une démocratie par le bas ? La séparation de l’Église et de l’État 34 ans avant la loi de 1905 ? Le principe d’autogestion des ateliers abandonnés ? La reconnaissance du concubinage ? Le patriotisme lié à l’universalité républicaine ?

Édité aux Presses Universitaires de Perpignan, cet ouvrage collectif riche de 15 communications d’historiennes et historiens universitaires propose une approche renouvelée de ces questionnements sur la Commune de Paris 1871 et le mouvement communaliste en province qui sont toujours d’une brûlante actualité.

La conférence sera suivie d’une dédicace.

Voici la présentation détaillée de l’ouvrage

LA COMMUNE EN ACTES Nouvelles approches historiques de la Commune de Paris 1871.

De Paris aux villages de province, et au-delà des frontières nationales, comment la Commune de Paris se diffuse-t-elle et enflamme- t-elle les imaginaires jusqu’à aujourd’hui ? « La Commune en actes » , c’est également une attention renouvelée à l’action-même de la Commune dans ses décisions politiques et sociales.

Préface de Jean-Louis Robert évoquant l’importance des universités de province dans le renouveau historiographique de la Commune.

Introduction de Christiane Carlut, Jean-Marie Favière et Jérôme Quaretti.

La Commune de Paris de 1871 révolution locale, événement global par Quentin Deluermoz

Nouvelles perspectives sur les femmes dans la Commune de Paris par Chloé Leprince

L’espace d’un instant ? Le mouvement communaliste et la province rurale en 1870-1871par Jérôme Quaretti

C’est bien la culture politique populaire qui donne sa forme à la Commune de 1871. Comment Marx l’a-t-il comprise ? par Florence Gauthier

Elle n’est pas morte ! Quelques survivances de la Commune par Ludivine Brantigny

L’école de la Commune par Jean-François Dupeyron

Lire la Commune comme expérience du travailpar Anouk Colombani

Histoire et postérité du luxe communal par Thomas Golsenne

Forme de communication intra-muros et extra-muros du Paris de la Commune 1871 par Masaï Mejiaz

La non amnistie de la Commune par Anne Simonin

Regards locaux par le Comité du Berry des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 ( Jean Annequin, Michel Pinglaut et Jean-Marie Favière )

Conclusion Déboulonner les « vieilles énormités crevées » par Claudine Cerf

A noter que cet ouvrage possède un index à plusieurs entrées concepts ( chose rare), noms et lieux par Jean-Marie Favière

En partenariat avec la librairie L’Antre de Livres .

Cinéma New Vox

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 55 17 cabinet.newvox.langres@gmail.com

