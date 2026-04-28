Conférence-débat | À la découverte du protestantisme français et ses courants entrée rue Eugène Pelletan Royan
mardi 27 octobre 2026 · entrée rue Eugène Pelletan · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence-débat | À la découverte du protestantisme français et ses courants
entrée rue Eugène Pelletan Temple Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Par Gilles Vidal, maître de conférences en histoire du christianisme à l’époque contemporaine à l’Institut de théologie protestante de Montpellier
Ressemblances et divergences entre les différents courants du protestantisme français.
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entrée rue Eugène Pelletan Temple Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 47 95 26
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English :
By Gilles Vidal, Associate Professor of Contemporary Christian History at the Institute of Protestant Theology in Montpellier
Similarities and Differences Among the Various Movements Within French Protestantism.
L’événement Conférence-débat | À la découverte du protestantisme français et ses courants Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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