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Conférence-débat | À la découverte du protestantisme français et ses courants entrée rue Eugène Pelletan Royan

mardi 27 octobre 2026 · entrée rue Eugène Pelletan · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
entrée rue Eugène Pelletan
Adresse
Temple
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Conférence-débat | À la découverte du protestantisme français et ses courants

entrée rue Eugène Pelletan Temple Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:00:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

Par Gilles Vidal, maître de conférences en histoire du christianisme à l’époque contemporaine à l’Institut de théologie protestante de Montpellier
Ressemblances et divergences entre les différents courants du protestantisme français.
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entrée rue Eugène Pelletan Temple Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 47 95 26 

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English :

By Gilles Vidal, Associate Professor of Contemporary Christian History at the Institute of Protestant Theology in Montpellier
Similarities and Differences Among the Various Movements Within French Protestantism.

L’événement Conférence-débat | À la découverte du protestantisme français et ses courants Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan

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