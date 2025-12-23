Conférence-débat Abeilles et biodiversité Locminé

Conférence-débat Abeilles et biodiversité

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Les abeilles et autres pollinisateurs jouent un rôle primordial dans notre environnement. Quels comportements adopter pour mieux les protéger, comment aider à la préservation de la biodiversité ? Le débat sera animé par Gilles Lanio (API 56, ancien président de l’UNAF). Une vente de miel sera proposée à l‘issue de la conférence. A 18h30.

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

