Conférence-débat Abeilles et biodiversité Locminé
Conférence-débat Abeilles et biodiversité Locminé vendredi 27 mars 2026.
Conférence-débat Abeilles et biodiversité
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Les abeilles et autres pollinisateurs jouent un rôle primordial dans notre environnement. Quels comportements adopter pour mieux les protéger, comment aider à la préservation de la biodiversité ? Le débat sera animé par Gilles Lanio (API 56, ancien président de l’UNAF). Une vente de miel sera proposée à l‘issue de la conférence. A 18h30.
Entrée libre et gratuite. Public adulte. .
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence-débat Abeilles et biodiversité Locminé a été mis à jour le 2025-12-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE