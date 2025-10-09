Conférence-débat Abres remarquables de France Montluçon

8, rue Christophe Thivrier Montluçon Allier

Début : 2025-10-09 18:30:00

CAP Tronçais organise avec la MAIF une conférence sur le thème Arbres remarquables de France, de la biologie aux traditions le jeudi 9 octobre 2025 à 18h30 au Lycée Paul Constans de Montluçon.

Entrée gratuite, places limitées, inscription obligatoire.

8, rue Christophe Thivrier Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 00 23 cap.troncais@orange.fr

English :

CAP Tronçais and MAIF are organizing a conference on Arbres remarquables de France, de la biologie aux traditions on Thursday, October 9, 2025 at 6:30 pm at the Lycée Paul Constans in Montluçon.

Free admission, limited seating, registration required.

German :

CAP Tronçais organisiert zusammen mit MAIF am Donnerstag, den 9. Oktober 2025 um 18:30 Uhr im Lycée Paul Constans in Montluçon eine Konferenz zum Thema Bemerkenswerte Bäume in Frankreich, von der Biologie zu den Traditionen .

Eintritt frei, Plätze begrenzt, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

CAP Tronçais e MAIF organizzano una conferenza su Arbres remarquables de France, de la biologie aux traditions giovedì 9 ottobre 2025 alle 18.30 presso il Lycée Paul Constans di Montluçon.

Ingresso libero, posti limitati, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

CAP Tronçais y MAIF organizan una conferencia sobre Arbres remarquables de France, de la biologie aux traditions el jueves 9 de octubre de 2025 a las 18.30 h en el Liceo Paul Constans de Montluçon.

Entrada gratuita, plazas limitadas, inscripción obligatoria.

