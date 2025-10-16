Conférence-débat « Accompagner les jeunes vers l’insertion professionnelle » École nationale d’architecture Paris Val de Seine Paris

Conférence-débat « Accompagner les jeunes vers l’insertion professionnelle » École nationale d’architecture Paris Val de Seine Paris jeudi 16 octobre 2025.

Recherche d’emploi, orientation, information, stage, soutien… L’accompagnement des jeunes vers l’emploi est une réalité professionnelle aux facettes multiples. Alors que les dispositifs se sont multipliés depuis 1980, ce numéro des Cahiers de l’action revient sur l’évolution et l’actualité des pratiques de celles et ceux qui accompagnement. Quels sont les outils mobilisés ? Quelles méthodes sont privilégiées ? Et quelles évolutions dans le fonctionnement des structures ?

Cette conférence-débat organisée le jeudi 16 octobre 2025 exclusivement en présentiel sera l’occasion de revenir sur les formes d’accompagnement et les initiatives concrètes qui articulent les enjeux liés à l’emploi et les dimensions sociales (famille, habitat, santé, etc.).

En présence de :

– Amel Kouza, responsable de l’Institut Bertrand Schwartz

– Mauricio Aranda, sociologue et politiste, maître de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, Cérep, chercheur affilié au CEET du Cnam

– Sylvie Rouxel, maîtresse de conférences en sociologie au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)

– Julie Couronné, chargée d’études et de recherche, INJEP

Animation de la conférence débat : Emmanuel Porte, directeur de la collection Cahiers de l’Action et chargé d’études et de recherche à l’INJEP.

Un temps de débat est prévu avec la salle autour des enjeux que soulève ce numéro.

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) vous convie à une conférence-débat consacrée à l’accompagnement des jeunes vers l’insertion professionnelle, le jeudi 16 octobre 2025 de 17h à 19h à l’école nationale d’architecture Paris Val de Seine. Cet événement accompagne la parution du numéro 64 des Cahiers de l’Action.

École nationale d’architecture Paris Val de Seine 7/11, rue Jean-Antoine du Baïf 75013 Paris

https://injep.fr/evenement/accompagner-les-jeunes-vers-linsertion-professionnelle/