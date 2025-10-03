Conférence Débat au Château d’Oiron Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

Conférence Débat au Château d’Oiron Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées vendredi 3 octobre 2025.

Conférence Débat au Château d’Oiron

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

À l’occasion de l’exposition « Le cabinet des licornes » de Yona Friedman, le château d’Oiron ouvre un espace de parole et d’échange avec une conférence débat « Yona Friedman, Habiter le monde ».

Conférence-débat animé par Jean Richer, architecte des bâtiments de France.

Réservation conseillée

Et si l’architecture devenait un outil pour mieux habiter le monde ?

À l’occasion de l’exposition « Le cabinet des licornes » de Yona Friedman, le château d’Oiron ouvre un espace de parole et d’échange avec une conférence débat « Yona Friedman, Habiter le monde ».

Conférence-débat proposé par Jean Richer, architecte des bâtiments de France.

Réservation conseillée .

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr

English : Conférence Débat au Château d’Oiron

To coincide with the exhibition « Le cabinet des licornes » by Yona Friedman, Château d’Oiron is opening up a space for discussion and exchange with a conference-debate: « Yona Friedman, Habiter le monde ».

Conference-debate moderated by Jean Richer, architecte des bâtiments de France.

Reservations recommended

German : Conférence Débat au Château d’Oiron

Anlässlich der Ausstellung « Das Kabinett der Einhörner » von Yona Friedman eröffnet das Schloss Oiron einen Raum für Gespräche und Austausch mit einer Konferenzdebatte: « Yona Friedman, Habiter le monde » (Yona Friedman, Die Welt bewohnen).

Konferenz und Debatte unter der Leitung von Jean Richer, Architekt der Gebäude von Frankreich.

Reservierung empfohlen

Italiano :

In concomitanza con la mostra « Le cabinet des licornes » di Yona Friedman, lo Château d’Oiron apre uno spazio di discussione e dibattito con una conferenza dal titolo « Yona Friedman, Inhabiting the world ».

Questa conferenza-dibattito sarà condotta da Jean Richer, architetto dei bâtiments de France.

Prenotazione consigliata

Espanol : Conférence Débat au Château d’Oiron

Coincidiendo con la exposición « Le cabinet des licornes » de Yona Friedman, el Château d’Oiron abre un espacio de discusión y debate con una conferencia titulada « Yona Friedman, Habitar el mundo ».

Esta conferencia-debate correrá a cargo de Jean Richer, architecte des bâtiments de France.

Se recomienda reservar

L’événement Conférence Débat au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2025-09-23 par Maison du Thouarsais