Conférence-débat avec Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe à Cajarc

espace françoise sagan Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Conférence-débat organisée autour de l’ouvrage Démocratie ! Manifeste avec ses auteurs Barbara Stiegler, professeure de philosophie à l’Université Bordeaux Montaigne, et Christophe Pébarthe, maître de conférences en histoire grecque

Conférence-débat organisée autour de l’ouvrage Démocratie ! Manifeste avec ses auteurs Barbara Stiegler, professeure de philosophie à l’Université Bordeaux Montaigne, et Christophe Pébarthe, maître de conférences en histoire grecque. Les intervenants échangeront avec le public autour des enjeux contemporains de la démocratie. La rencontre est proposée par la librairie La Chamade en partenariat avec l’association In Extremis.

.

espace françoise sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie librairielachamade@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference-debate organized around the book Démocratie ! Manifesto with authors Barbara Stiegler, professor of philosophy at Bordeaux Montaigne University, and Christophe Pébarthe, lecturer in Greek history

L’événement Conférence-débat avec Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-02-28 par Pnr des Causses du Quercy