Conférence-débat avec Claude Blanchemaison et François d’Aubert HEC Alumni Paris

Conférence-débat avec Claude Blanchemaison et François d’Aubert à HEC Alumni

« Fragments d’un parcours aventureux – au fil des bouleversements du monde »

lundi 19 Janvier 2026 à 19:15 UTC+2

HEC Alumni – Alumni House

9 avenue F.D. Roosevelt – 4ème étage 75008 PARIS

Cet événement a aussi lieu en ligne, par Zoom.

Chers membres du Club Développement International (CDI), du Club Generation Share et du Club Géostratégie,

Nous avons le plaisir de vous proposer d’assister à une superbe conférence, qui sera animée par nos camarades Claude Blanchemaison et François d’Aubert, tous les deux H.66, et qui sera consacrée au dernier livre de Claude Blanchemaison, intitulé:

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur le livre de Claude Blanchemaison, et sur nos deux intervenants. François d’Aubert, qui dirige la maison d’édition qui édite ce livre, en amènera des exemplaires (disponibles au prix de 23 €), que Claude Blanchemaison se fera un plaisir de dédicacer sur place à l’Association, à l’issue de sa conférence et de la séance de questions-réponses.

Rappelons au passage que nos deux compères nous avaient déjà régalés il y a quelques années lors de la parution d’un ouvrage de Claude Blanchemaison sur le Président Poutine (« Vivre avec Poutine »), et plus récemment sur un autre ouvrage du même Claude Blanchemaison, intitulé « L’Inde contre vents et marées ».

Fragments d’un parcours aventureux est un récit autobiographique de Claude Blanchemaison, publié en 2025 par les éditions Temporis. L’ouvrage retrace le parcours professionnel et personnel de l’auteur, diplomate français, à travers divers postes et événements marquants du monde.

L’auteur partage son expérience dans des postes diplomatiques en Afrique du Sud, au Vietnam, en Inde, en Espagne, en Russie, et son travail au Quai d’Orsay et à Bruxelles.

Le livre offre des analyses sur les relations internationales, la construction européenne et les menaces autoritaires contemporaines.

Des fragments de sa vie personnelle, comme ses années de formation et ses goûts artistiques, sont également inclus.

Le titre de l’ouvrage est inspiré par Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes.

Claude Blanchemaison explique que son livre est une sorte de parcours amoureux de sa profession de diplomate, mêlant souvenirs de jeunesse et parcours professionnel.

Claude Blanchemaison, (HEC 66), ancien ambassadeur de France en Inde, mais aussi en Russie, au Tadjikistan, au Vietnam et en Espagne, est un spécialiste des questions asiatiques et européennes. Il enseigne dans plusieurs universités. Il est l’auteur de « L’Inde contre vents et marées » (2021) et de « Vivre avec Poutine » (2018), aux éditions Temporis, et de « La Marseillaise du général Giap » (2013), aux éditions Michel de Maule. Il est fréquemment invité sur les plateaux télé de chaînes d’information françaises pour commenter l’actualité internationale.

François d’Aubert, (HEC 66), ancien Ministre du Budget et Ministre de la Recherche, ancien Président de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité), et fondateur des éditions Temporis, animera le débat.

A l’issue de la présentation de Claude Blanchemaison et de François d’Aubert, nous aurons la possibilité de leur poser des questions (depuis la salle ou par Zoom), et, pendant le cocktail qui suivra, et qui permet toujours de nombreux d’échanges plus directs en présentiel, Claude Blanchemaison pourra vous dédicacer les exemplaires de son livre que son éditeur François d’Aubert aura apportés !

La PAF est, comme de coutume, fixée à 30 € pour les extérieurs et les non-cotisants, à 20 € pour les cotisants en présentiel, et à 5 € pour les étudiants et ceux qui se joindront à nous par Zoom / en distanciel.

En espérant vous y retrouver très nombreux, aussi bien en présentiel que par Zoom !

Début : 2026-01-19T19:15:00.000+01:00

Fin : 2026-01-19T23:05:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris



