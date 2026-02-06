Conférence-débat avec Yves Garric Villefranche-de-Rouergue

Conférence-débat avec Yves Garric

31 rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

Journaliste radio, télé, presse écrite, écrivain, réalisateur.

Le sujet

Un journaliste objectif… ça n’existe pas ! … Et pour cause chaque être humain est profondément marqué par sa subjectivité à laquelle il n’échappe pas facilement. Alors, plutôt que d’exiger des journalistes qu’ils soient objectifs , attendons d’eux qu’ils soient honnêtes . Cet idéal d’honnêteté n’est pas pour autant si facile à atteindre il repose sur une foule d’exigences fondamentales, à commencer par la formation, la vérification des sources ou le respect du débat dialectique, qui sont à la base de la déontologie du journaliste. L’implication active du lecteur ou de l’auditeur est également essentielle. C’est ce que souligne Yves Garric, s’appuyant sur son expérience de quarante années dans la presse écrite, la radio et la télévision.

Le conférencier

Yves Garric a été journaliste pendant quarante ans. De ses études de lettres classiques, il a gardé une exigence d’écriture qu’il mettra jalousement en œuvre jusque dans ses commentaires à la radio et à la télévision. C’est au quotidien Centre-Presse qu’il effectuera ses débuts. Il s‘y familiarisera avec le fonctionnement des institutions au ras du terrain. Et il suivra avec passion plusieurs expériences de développement local qui lui font dire que la première richesse d’un territoire, ce sont ses hommes et ses femmes… . Recruté par Radio-France, il vivra l’expérience du micro et des directs. C’est pour ne pas émigrer à Paris et continuer à mettre en application la formule chère à sa génération, vivre et travailler au pays , qu’il intègrera la rédaction de France 3 Sud. Il s’y spécialisera durant une quinzaine d’années dans le domaine du spatial, Ariane V, les satellites et les grandes missions dans le cosmos n’auront plus de secret pour lui. Aussi bien en tant que

journaliste que dans son travail d’écrivain, il se montrera pionnier dans bien des secteurs il tirera, parmi les tout premiers, la sonnette d’alarme sur les dérives de l’agriculture productiviste, les O.G.M, le changement climatique… Ses pièces de théâtre, y compris pour la jeunesse, sont jouées dans l’ensemble de la francophonie. Près de quarante années après sa création, sa fameuse comédie Une ferme en T.R.O.P , notamment, n’a pas pris une ride et continue à être interprétée.

Yves Garric a également exercé des responsabilités syndicales, avec la déontologie comme principal point de mire. .

English :

