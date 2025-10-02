Conférence-débat avec Yves-Marie Le Lay Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2025-10-02 18:30:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Militant et défenseur du littoral breton, Yves-Marie Le Lay présente son combat contre la pollution des algues vertes à travers son ouvrage « Algues Vertes, un scandale d’Etat » aux éditions Libre & Solidaire. .
