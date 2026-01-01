Conférence Débat Salle polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde
Votre santé préservée, il est temps d’y penser. Conférence/ débat animée par Philippe Rousseau, chrono-biologiste. Réservation par téléphone ou site internet www.asept-charentes.fr/
Salle polyvalente Rue Baptiste Roussy Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 53 02
English : Conférence Débat
Your health is important, so it’s time to think about it. Conference/debate led by Philippe Rousseau, chronobiologist. Reservations by telephone or website: www.asept-charentes.fr/
