Conférence Débat Salle Jean Monnet Casteljaloux

Conférence Débat

Salle Jean Monnet 15 place Gambetta Casteljaloux Lot-et-Garonne

Les risques du numérique chez les jeunes et leurs conséquences.

Animé par e-enfance.

Les enfants ne sont pas conviés. Retrouvons nous entre adultes !

Plus de renseignements au 05 53 83 65 60 .

