Conférence Débat Salle Jean Monnet Casteljaloux

Conférence Débat

jeudi 11 décembre 2025

Salle Jean Monnet, 15 place Gambetta, Casteljaloux

Début : 2025-12-11
2025-12-11

Les risques du numérique chez les jeunes et leurs conséquences.
Animé par e-enfance.
Les enfants ne sont pas conviés. Retrouvons nous entre adultes !
Plus de renseignements au 05 53 83 65 60   .

+33 5 53 83 65 60 

