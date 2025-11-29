Conférence Débat Salle Jean Monnet Casteljaloux
Conférence Débat Salle Jean Monnet Casteljaloux jeudi 11 décembre 2025.
Conférence Débat
Salle Jean Monnet 15 place Gambetta Casteljaloux Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Les risques du numérique chez les jeunes et leurs conséquences.
Animé par e-enfance.
Les enfants ne sont pas conviés. Retrouvons nous entre adultes !
Plus de renseignements au 05 53 83 65 60 .
Salle Jean Monnet 15 place Gambetta Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 65 60
