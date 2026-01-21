Conférence débat Ce qui nous nourrit Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne Val-au-Perche

Conférence débat Ce qui nous nourrit

Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Conférence débat sur Ce qui nous nourrit. Initiatives pour une alimentation vertueuse. De la naturopathie à la sécurité alimentaire

Avec Lucie Arribard, naturopathe et ingénieure agronome .

Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 13 13 54 55 fanny.seidenbindere@gmail.com

