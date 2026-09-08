CONFÉRENCE DÉBAT CLIMAT Oms
vendredi 9 octobre 2026 · Oms
Informations pratiques
Oms
CONFÉRENCE DÉBAT CLIMAT
Oms Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-12-11 20:00:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
À l’occasion de la révision du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), la Communauté de communes des Aspres organise une série de conférences-débats avec des experts pour échanger sur divers sujets au cœur du PCAET :
– VENDREDI 9 OCTOBRE, à 18h…
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Oms 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 63 35 09
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English :
%C0 As part of the review of the Territorial Climate-Air-Energy Plan (PCAET), the Aspres Community of Municipalities is organizing a series of conferences and panel discussions with experts to discuss various topics central to the PCAET:
– FRIDAY, OCTOBER 9, at 6 p.m…
L’événement CONFÉRENCE DÉBAT CLIMAT Oms a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI ASPRES-THUIR