Informations pratiques

Oms

CONFÉRENCE DÉBAT CLIMAT

Oms Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-12-11 20:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

À l’occasion de la révision du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), la Communauté de communes des Aspres organise une série de conférences-débats avec des experts pour échanger sur divers sujets au cœur du PCAET :

– VENDREDI 9 OCTOBRE, à 18h…

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Oms 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 63 35 09

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English :

%C0 As part of the review of the Territorial Climate-Air-Energy Plan (PCAET), the Aspres Community of Municipalities is organizing a series of conferences and panel discussions with experts to discuss various topics central to the PCAET:

– FRIDAY, OCTOBER 9, at 6 p.m…

L’événement CONFÉRENCE DÉBAT CLIMAT Oms a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI ASPRES-THUIR