Eure-et-Loir

Samedi 2025-05-24 15:00:00

2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

Nos thérapeutes vous apporteront des clés précieuses pour mieux comprendre et accompagner les émotions des enfants au quotidien ; ces informations sont également utiles à tous les adultes. Cette conférence vous donnera des outils concrets pour les accueillir sereinement.

La présentation sera suivie d'un temps d'échange où chacun pourra poser ses questions et partager ses expériences. Conférence de Univers émotion.

2 Avenue Béthouart

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 19 68 19 89

English :

Our therapists will provide you with invaluable keys to better understanding and accompanying children’s emotions on a daily basis; this information is also useful for all adults. This conference will provide you with concrete tools to help you deal with them calmly.

German :

Unsere Therapeuten werden Ihnen wertvolle Schlüssel an die Hand geben, um die Emotionen von Kindern besser zu verstehen und sie im Alltag zu begleiten; diese Informationen sind auch für alle Erwachsenen nützlich. Diese Konferenz wird Ihnen konkrete Werkzeuge an die Hand geben, um sie gelassen zu empfangen.

Italiano :

I nostri terapeuti vi daranno consigli preziosi su come comprendere e sostenere meglio le emozioni dei bambini nella vita quotidiana; queste informazioni sono utili anche per tutti gli adulti. Questa conferenza vi fornirà strumenti pratici che vi aiuteranno a gestirle con serenità.

Espanol :

Nuestros terapeutas le darán valiosos consejos sobre cómo comprender y apoyar mejor las emociones de los niños en el día a día; esta información también es útil para todos los adultos. Esta conferencia le dará herramientas prácticas que le ayudarán a afrontarlas con calma.

