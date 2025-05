CONFERENCE, DEBAT, CONCERT – Saint-Privat-de-Vallongue, 17 mai 2025 07:00, Saint-Privat-de-Vallongue.

Lozère

Au temple de Saint Privat de Vallongue soirée conférence débat et concert autour d’ Hérvé Krief et son livre » internet ou le retour à la bougie. »

Au Temple de Saint Privat de Vallongue

17h00 conférence avec Hervé Krief écrivain-musicien sur son livre « internet ou le retour à la bougie »

18h00 débat « Comment se libérer des écrans ? » enjeux, dérives, alternatives

19h00 Pot offert et pique nique tiré du sac

19h45 Concert « Swing guitare », 100% guitare acoustique avec Baptiste Poncelet et Hervé Krief. Jazz manouche/Flamenco EUR.

Le temple

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 42 30 19 87

English :

At the Saint Privat de Vallongue church, an evening lecture, debate and concert on Hérvé Krief and his book « internet ou le retour à la bougie »

German :

Im Tempel von Saint Privat de Vallongue Vortragsabend, Debatte und Konzert über Hérvé Krief und sein Buch « Internet oder die Rückkehr zur Kerze »

Italiano :

Presso la chiesa di Saint Privat de Vallongue, conferenza serale, dibattito e concerto su Hérvé Krief e il suo libro « Internet ou le retour à la bougie »

Espanol :

En la iglesia de Saint Privat de Vallongue, conferencia vespertina, debate y concierto sobre Hérvé Krief y su libro « internet ou le retour à la bougie »

