Conférence-débat d’Agnès Levallois Place Paul Bert Nontron vendredi 19 septembre 2025.
Place Paul Bert Auditorium Nontron Dordogne
Conférence suivie du pot de la solidarité offert par Dordogne-Palestine. Vente de livres et de produits palestiniens.
Place Paul Bert Auditorium Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine dordognepalestine@gmail.com
English : Conférence-débat d’Agnès Levallois
Conference followed by a solidarity drink offered by Dordogne-Palestine. Sale of Palestinian books and products.
German : Conférence-débat d’Agnès Levallois
Vortrag, gefolgt von einem Pot de la solidarité, der von Dordogne-Palestine angeboten wird. Verkauf von Büchern und palästinensischen Produkten.
Italiano :
Conferenza seguita da un aperitivo di solidarietà organizzato da Dordogne-Palestine. Vendita di libri e prodotti palestinesi.
Espanol : Conférence-débat d’Agnès Levallois
Conferencia seguida de una copa solidaria ofrecida por Dordoña-Palestina. Venta de libros y productos palestinos.
