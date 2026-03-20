Conférence débat De la Terre au verger chemin vers la biodynamie au Domaine de l’Hermitière Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne Val-au-Perche

Conférence débat De la Terre au verger chemin vers la biodynamie au Domaine de l’Hermitière

Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

La prochaine conférence organisée par le Pôle Culturel du Foyer Theillois aura lieu le 02 avril à 18:30 Conférence débat De la Terre au verger chemin vers la biodynamie au Domaine de l’Hermitière

Avec Théo Plessis, Stella Berdinelle et Nicolas Ribot .

Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 13 13 54 55

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English : Conférence débat De la Terre au verger chemin vers la biodynamie au Domaine de l’Hermitière

L’événement Conférence débat De la Terre au verger chemin vers la biodynamie au Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par CdC des Collines du Perche Normand