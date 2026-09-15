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Sens

Conférence-débat « Démocratiser l’École : quels leviers ? »

CEREP 5 Rue Rigault Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Conférence-débat « Démocratiser l’École : quels leviers ? » par Jacques BERNARDIN, docteur en sciences de l’éducation et président du Groupe Français d’Éducation Nouvelle (GFEN).

Bien que désormais ouverte à tous, l’École républicaine peine à tenir ses promesses, reconduisant avec constance les inégalités sociales à tous les niveaux scolaires, malgré les réformes successives conduites au fil des années.

Au-delà de l’injustice que représente cette discrimination, l’échec scolaire entame l’estime de soi, pèse sur l’avenir personnel et professionnel et génère du ressentiment, jusqu’à fragiliser le lien social. Affronter les mutations en cours et faire face aux défis du siècle exige une formation plus ambitieuse pour les jeunes générations, un formation soucieuse d’un futur commun à construire.

En matière d’éducation, toutes les cartes n’ont pas été jouées. Des conditions structuelles au mode d’approche des contenus enseignés, du rapport aux élèves à la relation avec les parents, du grain reste à moudre pour une relance vigoureuse de la démocratisation.

Jacques BERNARDIN : Instituteur puis maître formateur pendant 20 ans avant d’être chargé de formation à l’IUFM du Centre-Val de Loire (Université d’Orléans) .

CEREP 5 Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cercle.condorcet.sens@gmail.com

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English : Conférence-débat « Démocratiser l’École : quels leviers ? »

L’événement Conférence-débat « Démocratiser l’École : quels leviers ? » Sens a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Sens et Sénonais