Conférence-débat « Démocratiser l’École : quels leviers ? » CEREP Sens
mardi 15 septembre 2026 · CEREP · Sens
Informations pratiques
Sens
Conférence-débat « Démocratiser l’École : quels leviers ? »
CEREP 5 Rue Rigault Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Conférence-débat « Démocratiser l’École : quels leviers ? » par Jacques BERNARDIN, docteur en sciences de l’éducation et président du Groupe Français d’Éducation Nouvelle (GFEN).
Bien que désormais ouverte à tous, l’École républicaine peine à tenir ses promesses, reconduisant avec constance les inégalités sociales à tous les niveaux scolaires, malgré les réformes successives conduites au fil des années.
Au-delà de l’injustice que représente cette discrimination, l’échec scolaire entame l’estime de soi, pèse sur l’avenir personnel et professionnel et génère du ressentiment, jusqu’à fragiliser le lien social. Affronter les mutations en cours et faire face aux défis du siècle exige une formation plus ambitieuse pour les jeunes générations, un formation soucieuse d’un futur commun à construire.
En matière d’éducation, toutes les cartes n’ont pas été jouées. Des conditions structuelles au mode d’approche des contenus enseignés, du rapport aux élèves à la relation avec les parents, du grain reste à moudre pour une relance vigoureuse de la démocratisation.
Jacques BERNARDIN : Instituteur puis maître formateur pendant 20 ans avant d’être chargé de formation à l’IUFM du Centre-Val de Loire (Université d’Orléans) .
CEREP 5 Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cercle.condorcet.sens@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence-débat « Démocratiser l’École : quels leviers ? »
L’événement Conférence-débat « Démocratiser l’École : quels leviers ? » Sens a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Repair café Médiathèque la Ruche Sens 16 septembre 2026
- Objectifs Cathédrales à Sens, Cathédrale Saint-Etienne, Sens 18 septembre 2026
- Live-musical Epona Hôtel Sens Sens 18 septembre 2026
- 20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes Théâtre Municipal Sens 18 septembre 2026
- Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine Rue de Bellenave Sens 19 septembre 2026