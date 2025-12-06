CONFÉRENCE-DÉBAT DU GREP-COMMINGES MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE Saint-Gaudens

CONFÉRENCE-DÉBAT DU GREP-COMMINGES

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Conférence Premiers pas après le progrès animée par Jean-François SIMONIN, Philosophe.

Il ne suffit plus de se déclarer anticapitaliste, ni de documenter les multiples raisons qui font de nos modèles économiques et sociaux actuels des opérateurs de dévastation du monde.

Si l’on pense en termes de subsistance de l’espèce humaine, chaque innovation technologique comporte à présent davantage de menaces que de promesses, chaque point de croissance du PIB correspond à une contraction des vivres pour les temps futurs.

Il ne suffit plus de corriger les externalités négatives de notre rationalité déficiente. Il s’agit d’enclencher le nouveau paradigme qui fera de l’état du monde le critère de nos valeurs, de nos stratégies, de nos politiques.

La notion de fertilité avancée ici engage ce changement de paradigme. Elle met les entreprises au centre des réflexions et des débats sur l’avenir du monde. Elle représente une plateforme de consolidation des multiples initiatives citoyennes lancées en ce sens dans de nombreux domaines, partout dans le monde. Jusqu’à représenter bientôt une force agissante capable de renverser nos stratégies écocidaires, donc suicidaires. Afin d’initier la reconstruction d’un vivre ensemble réellement pérenne et attractif, sur le temps long.

Rendez-vous à l’auditorium. 5 .

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 60 16 rene.dervaux@wanadoo.fr

English :

Lecture First steps after progress by Jean-François SIMONIN, Philosopher.

L’événement CONFÉRENCE-DÉBAT DU GREP-COMMINGES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE