Conférence-débat Est-ce ainsi que vivent les galaxies ? Pôle Simone Veil Le Havre

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-25 18:30:00

Nous connaissons l’existence des galaxies depuis moins d’un siècle. Auparavant, notre univers se réduisait en effet à cette bande blanche qui traverse le ciel, la Voie lactée. Là se trouvaient toutes les étoiles et les nébuleuses, considérées comme des nuages de gaz, dans lesquelles se trouvaient parfois des étoiles. C’est au début du 20e siècle grâce aux travaux pionniers de l’astronome américaine Henrietta Leavitt sur les variations d’éclats périodiques des étoiles céphéides, que les scientifiques découvrent des mondes à part, hors de la Voie lactée et des galaxies extérieures.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Quelques années plus tard, Edwin Hubble, se basant sur les travaux d’Henrietta, établit que l’univers n’est pas en équilibre mais bel et bien en extension. Une extension dont l’accélération est confirmée grâce à d’autres indicateurs de distances qui nous permettent aujourd’hui d’affirmer que notre univers observable est une sphère de rayon plus grand que 40 milliards d’années-lumière, et qu’il comprend au moins deux mille milliards de galaxies.

Aujourd’hui, grâce à des télescopes de plus en plus puissants, on explore ces nouveaux mondes et de facto, de nouvelles énigmes apparaissent: pourquoi observe-t-on des galaxies déjà massives si peu de temps après la naissance de l’Univers? Quel est le rôle de la matière noire, invisible mais omniprésente? Faut-il réviser notre modèle cosmologique? Autant de questions fascinantes que Françoise Combes, grande astrophysicienne française, présidente de l’Académie des sciences, médaillée d’or CNRS, et professeur au Collège de France, vous propose d’explorer à travers une plongée vertigineuse dans la vie des galaxies.

Animé par Mathieu Vidard (France Inter)

Intervenante Françoise Combes (présidente de l’Académie des sciences et professeure au Collège de France, médaille d’or CNRS)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public Durée 1h30.

