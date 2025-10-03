Conférence débat Et au milieu coulait une rivière Théâtre des Forges Pesmes

Conférence débat Et au milieu coulait une rivière

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Soirée conférence/débat dans le cadre du cycle de conférences La vallée de l’Ognon, une richesse à sauvegarder .

Illustrée d’exemples locaux, la conférence présente le fonctionnement des rivières, les pressions humaines qu’elles subissent et l’investissement des différents acteurs pour leur restauration. Gratuit. Sur Inscription .

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 02 18 clemence.cholley@riviereognon.fr

English : Conférence débat Et au milieu coulait une rivière

German : Conférence débat Et au milieu coulait une rivière

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence débat Et au milieu coulait une rivière Pesmes a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY