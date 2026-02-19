Conférence débat Féminitude, négritude et humanisme Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne Val-au-Perche

Conférence débat Féminitude, négritude et humanisme

Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche Orne

Début : 2026-03-05 18:30:00

2026-03-05

La prochaine conférence organisée par le Pôle Culturel du Foyer Theillois aura lieu le 5 mars 2026 à 18h30, elle sera suivie comme toujours par un petit pot convivial qui incite à la prolongation des réflexions, aux échanges et l’élargissement de nos connaissances locales!

Thème: Féminitude négritude, humanisme

Venez participer en l’écoutant, au combat pour la liberté, l’égalité Femme-Homme, la culture et l’éducation, à celles et ceux qui en sont privés, la Philosophie du Simple , conté par Patrick Vincelet, écrivain, conférencier, psychanalyste. Simone Rabatel, philosophe du Simple, une femme ordinaire, si extraordinaire… une histoire qui fait du bien!

Le livre, écrit par Patrick Vincelet, sur la vie et les engagements de Simone Rabatel, 1910-1999, sera en vente. Les droits d’auteur participent à deux années d’étude de philo à Paris et Angers pour une étudiante congolaise. .

