Conférence débat Femmes en luttes Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Longwy

Conférence débat Femmes en luttes

Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l’aviation Longwy Meurthe-et-Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-03-10 18:30:00

2026-03-10

Conférence organisée par le Département de Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec l’Université de Lorraine, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, autour de l’engagement des militantes CFDT et CGT dans les conflits sociaux en Lorraine à la fin des années 1970.

Avec Théo Georget, docteur en histoire contemporaine, découvrez le rôle essentiel des femmes dans les luttes ouvrières et l’histoire industrielle de notre territoire.Tout public

Conference organized by the Département de Meurthe-et-Moselle, in partnership with the Université de Lorraine, on the occasion of International Women?s Rights Day, on the involvement of CFDT and CGT women activists in social conflicts in Lorraine in the late 1970s.

With Théo Georget, PhD in contemporary history, discover the essential role played by women in labor struggles and the industrial history of our region.

