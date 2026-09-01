Conférence – Débat – Georges de LA TOUR Place georges Durand Blangy-sur-Bresle

Informations pratiques

Blangy-sur-Bresle

Conférence – Débat – Georges de LA TOUR

Place georges Durand Bibliothèque Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25

18H – 20H – Bibliothèque Odette Cléré

La Bibliothèque Odette Cléré vous invite à sa troisième conférence consacrée à l’histoire de l’art, animée par Lionel Girard.

Cette rencontre sera suivie d’un débat autour de l’œuvre de Georges de La Tour, peintre du XVIIᵉ siècle connu pour ses scènes intimistes et ses jeux de lumière.

« De la Tour peintre du silence est avant tout peintre du langage »

Infos : 02 35 93 23 31 – biboc76@gmail.com .

Place georges Durand Bibliothèque Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 23 31 biboc76@gmail.com

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English : Conférence – Débat – Georges de LA TOUR

L’événement Conférence – Débat – Georges de LA TOUR Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Aumale Blangy