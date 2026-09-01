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Conférence – Débat – Georges de LA TOUR Place georges Durand Blangy-sur-Bresle

vendredi 25 septembre 2026 · Place georges Durand · Blangy-sur-Bresle

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place georges Durand
Adresse
Bibliothèque
Ville
76340 Blangy-sur-Bresle
Département
Seine-Maritime
Tarif

Blangy-sur-Bresle

Conférence – Débat – Georges de LA TOUR

Place georges Durand Bibliothèque Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :
2026-09-25

18H – 20H – Bibliothèque Odette Cléré
La Bibliothèque Odette Cléré vous invite à sa troisième conférence consacrée à l’histoire de l’art, animée par Lionel Girard.
Cette rencontre sera suivie d’un débat autour de l’œuvre de Georges de La Tour, peintre du XVIIᵉ siècle connu pour ses scènes intimistes et ses jeux de lumière.
« De la Tour peintre du silence est avant tout peintre du langage »
Infos : 02 35 93 23 31 – biboc76@gmail.com   .

Place georges Durand Bibliothèque Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 23 31  biboc76@gmail.com

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English : Conférence – Débat – Georges de LA TOUR

L’événement Conférence – Débat – Georges de LA TOUR Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Aumale Blangy

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