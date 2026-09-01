Conférence – Débat – Georges de LA TOUR Place georges Durand Blangy-sur-Bresle
vendredi 25 septembre 2026 · Place georges Durand · Blangy-sur-Bresle
Informations pratiques
Blangy-sur-Bresle
Conférence – Débat – Georges de LA TOUR
Place georges Durand Bibliothèque Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
18H – 20H – Bibliothèque Odette Cléré
La Bibliothèque Odette Cléré vous invite à sa troisième conférence consacrée à l’histoire de l’art, animée par Lionel Girard.
Cette rencontre sera suivie d’un débat autour de l’œuvre de Georges de La Tour, peintre du XVIIᵉ siècle connu pour ses scènes intimistes et ses jeux de lumière.
« De la Tour peintre du silence est avant tout peintre du langage »
Infos : 02 35 93 23 31 – biboc76@gmail.com .
Place georges Durand Bibliothèque Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 23 31 biboc76@gmail.com
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English : Conférence – Débat – Georges de LA TOUR
L’événement Conférence – Débat – Georges de LA TOUR Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Aumale Blangy
À voir aussi à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime)
- Visite libre des expositions, Musée du verre, Blangy-sur-Bresle 19 septembre 2026
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- Visite guidée : promenade découverte « sur les traces du temps qui passe », Eglise Notre-Dame de la Délivrance, Blangy-sur-Bresle 19 septembre 2026