CONFÉRENCE-DÉBAT LA MÉCANIQUE GÉNOCIDAIRE ISRAELIENNE PEUT-ELLE S’ARRÊTER ?

Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Conférence ponctuée de courts films documentaires illustrant différents aspects de la situation de génocide à Gaza les destructions, les arrestations arbitraires, les prisonniers…

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Ganges 34190 Hérault Occitanie sudcevennes@amnestyfrance.fr

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English : CONFÉRENCE-DÉBAT LA MÉCANIQUE GÉNOCIDAIRE ISRAELIENNE PEUT-ELLE S’ARRÊTER ?

Conference punctuated by short documentaries illustrating different aspects of the genocidal situation in Gaza: destruction, arbitrary arrests, prisoners…

L’événement CONFÉRENCE-DÉBAT LA MÉCANIQUE GÉNOCIDAIRE ISRAELIENNE PEUT-ELLE S’ARRÊTER ? Ganges a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34