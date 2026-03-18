CONFÉRENCE-DÉBAT LA MÉCANIQUE GÉNOCIDAIRE ISRAELIENNE PEUT-ELLE S’ARRÊTER ? Ganges
CONFÉRENCE-DÉBAT LA MÉCANIQUE GÉNOCIDAIRE ISRAELIENNE PEUT-ELLE S’ARRÊTER ? Ganges vendredi 20 mars 2026.
CONFÉRENCE-DÉBAT LA MÉCANIQUE GÉNOCIDAIRE ISRAELIENNE PEUT-ELLE S’ARRÊTER ?
Ganges Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Conférence ponctuée de courts films documentaires illustrant différents aspects de la situation de génocide à Gaza les destructions, les arrestations arbitraires, les prisonniers…
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Ganges 34190 Hérault Occitanie sudcevennes@amnestyfrance.fr
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English : CONFÉRENCE-DÉBAT LA MÉCANIQUE GÉNOCIDAIRE ISRAELIENNE PEUT-ELLE S’ARRÊTER ?
Conference punctuated by short documentaries illustrating different aspects of the genocidal situation in Gaza: destruction, arbitrary arrests, prisoners…
L’événement CONFÉRENCE-DÉBAT LA MÉCANIQUE GÉNOCIDAIRE ISRAELIENNE PEUT-ELLE S’ARRÊTER ? Ganges a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34