CONFERENCE-DEBAT: La montagne est-elle seulement un terrain de jeu ? CAUTERETS Cauterets

CONFERENCE-DEBAT: La montagne est-elle seulement un terrain de jeu ?

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-17 17:30:00

fin : 2026-02-17 19:00:00

2026-02-17

La montagne est de plus en plus fréquentée par des personnes d’horizonssociaux et sportifs variés. Les usages récréatifs se multiplient privilégiantdes expériences ludiques en milieu naturel. De nombreux aménagements (stationsde ski, stations de trail, chemins de randonnées, pistes VTT, sitesd’escalade…) mais aussi de plus en plus d’événements organisés autour du ski, del’escalade et du trail…), témoignent de cette tendance. La montagne est devenueaujourd’hui un immense terrain de jeu. Territoire riche en matière debiodiversité mais aussi particulièrement vulnérable car soumis aux effets dudérèglement climatique (érosion, éboulement, fonte des glaciers…), la montagnene peut plus être pensée aujourd’hui uniquement comme un terrain de jeu maiscomme une montagne à vivre qu’il s’agit de respecter et de ménager. Il devienturgent de trouver de nouveaux équilibres entre enjeux économiques,socio-culturels et environnementaux, en rentrant vraiment dans une démarcheresponsable. A partir de l’exemple du trail qui connaît aujourd’hui un engouementinégalé (8000 courses organisées en 2026 en France et 1,5 millions depratiquants estimés) et se trouve confronté à de nouveaux enjeux sociétaux,nous essaierons d’éclairer cette problématique de la transition des territoiresde montagne. Nous nous inspirerons pour cela de notre dernier ouvrage Courirsans limites. La révolution de l’ultra-trail (1990-2025) , danslequel nous montrons que le trail est aujourd’hui sur une ligne de crête entredes aspirations récréatives, un business florissant et une ambitionéco-responsable.

Avec Olivier Bessy athlète, marathonien et ultra-traileur, sociologue du sport et du tourisme spécialisé dans ledomaine de la course à pied. Professeur émérite à l’Université de Pauet des Pays de l’Adour et chercheur au laboratoire TRransition Environnementaleet Energétique (TREE), il mène des travaux sur la transition etl’innovation appliquée aux pratiques, aux aménagements et aux évènements dansles domaines sportifs et touristiques. Il a écrit plusieurs ouvrages sur lesport et le tourisme. Il a publié en 2022 un premier ouvrage intitulé Courirsans entraves (ed Cairn) et en 2025 un second Courir sans limites. La révolution del’ultra-trail (1990-2025) qui suit l’évolution de la pratique du trailen miroir des mutations sociétales. Créateur du site courirresponsable , il conseille des collectivités territoriales et desorganisations événementielles dont l’ambition est de devenir pluséco-responsable.

et avec la participation de Flavie Vandeville, anciennesportive de haut niveau et pratiquante du trail, consultante spécialisée dans les liensentre sport, territoires et transition. Après une première carrière dans le marketing et lacommunication au sein de grandes entreprises internationales, elle a occupédes postes de directiond’offices de tourisme dans les Alpes et les Pyrénées, développant une approche comparative des massifs etdes modèles de développement touristique. Installée dans les Pyrénées, elleaccompagne aujourd’hui lesacteurs locaux sur des projets de valorisation territoriale et développedes projets d’innovation écoresponsables.À travers son parcours, elle interroge la place du trail et de l’outdoor dansles montagnes contemporaines, au-delà de leur seule dimension récréative.

et Philippe Dupla: Président du Club Athlétique du Vignemale

Olivier Bessy profitera de cette soirée pourdédicacer son dernier ouvrage Courir sans limites. La révolutionde l’ultra-trail (1990-2025) paru Chez France Media en Octobre 2025.

Gratuit-dans la limite des places disponibles .

The mountains are increasingly frequented by people from a wide range of social and sporting backgrounds. Recreational uses are multiplying, focusing on fun experiences in a natural environment. Numerous facilities (ski resorts, trail resorts, hiking trails, mountain bike trails, climbing sites, etc.), as well as a growing number of events organized around skiing, climbing and trail running, bear witness to this trend. The mountains have become a huge playground. A territory rich in biodiversity but also particularly vulnerable to the effects of climate change (erosion, landslides, melting glaciers, etc.), the mountains can no longer be thought of solely as a playground, but as a mountain to be lived in, to be respected and cared for. It is becoming urgent to find a new balance between economic, socio-cultural and environmental issues, by adopting a truly responsible approach. Using the example of trail running, which is currently enjoying unparalleled popularity (8,000 races organized in France by 2026, with an estimated 1.5 million participants) and is facing new societal challenges, we will attempt to shed some light on this issue of transition in mountain areas. We will draw on our latest book, Courirsans limites. La révolution de l?ultra-trail (1990-2025) , in which we show that trail running today stands on a crest between recreational aspirations, a flourishing business and eco-responsible ambitions.

With Olivier Bessy, athlete, marathoner and ultra-trailer runner, sociologist of sport and tourism specialized in the field of running. Professor emeritus at the Université de Pauet des Pays de l’Adour and researcher at the TRransition Environnementaleet Energétique (TREE) laboratory, he works on transition and innovation applied to practices, facilities and events in the sports and tourism sectors. He has written several books on sport and tourism. In 2022, he published a first book entitled Courirsans entraves (ed Cairn) and in 2025 a second entitled Courir sans limites. La révolution del?ultra-trail (1990-2025) , which follows the evolution of trail running as it mirrors changes in society. Creator of the courirresponsable website, he advises local authorities and event organizers whose ambition is to become more eco-responsible.

and with the participation of Flavie Vandeville, former top-level athlete and trail runner, consultant specializing in the links between sport, territories and transition. After an initial career in marketing and communications with major international companies, she went on to manage tourist offices in the Alps and Pyrenees, developing a comparative approach to mountain ranges and tourism development models. Now based in the Pyrenees, she works with local players on projects to enhance the value of the region, and develops eco-responsible innovation projects. Through her career path, she examines the place of trail and outdoor activities in contemporary mountains, beyond their purely recreational dimension.

and Philippe Dupla: President of Club Athlétique du Vignemale

Olivier Bessy will take advantage of the evening to dedicate his latest book Courir sans limites. La révolutionde l?ultra-trail (1990-2025) published by France Media in October 2025.

