Conférence-débat: La pollution lumineuse- à la médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme

Conférence-débat: La pollution lumineuse- à la médiathèque Louise Michel

place de la madeleine Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Une conférence diaporama pour comprendre les conséquences de la pollution lumineuse. Animée par Bruno Vergnes, membre de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement et membre du club d’astronomie Les Pléiades. Dès 8 ans.

place de la madeleine Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 14 90 contact.mediatheque@mairie-livron.fr

English :

A slide show to help you understand the consequences of light pollution. Hosted by Bruno Vergnes, member of the Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement and member of the Les Pléiades astronomy club. Ages 8 and up.

German :

Ein Diavortrag, um die Folgen der Lichtverschmutzung zu verstehen. Geleitet von Bruno Vergnes, Mitglied der Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement und Mitglied des Astronomieclubs Les Pléiades. Ab 8 Jahren.

Italiano :

Una proiezione di diapositive per comprendere le conseguenze dell’inquinamento luminoso. Presentata da Bruno Vergnes, membro dell’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement e socio del club astronomico Les Pléiades. A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Una presentación de diapositivas para comprender las consecuencias de la contaminación lumínica. Presentado por Bruno Vergnes, miembro de la Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement y miembro del club de astronomía Les Pléiades. A partir de 8 años.

