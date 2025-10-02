Conférence débat « La route des brocantes » Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne Val-au-Perche
Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche Orne
Début : 2025-10-02 18:30:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Conférence débat sur « La route des brocantes de Nogent -Le -Rotrou à La Ferté Bernard »
Avec Yaël Rocheron et Raymond Giroux , propriétaires « des Brocs d’Avézé »
Venez découvrir l’histoire de cette « énigme », le fonctionnement, la variété des brocantes, la création d’une véritable filière ! .
Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 13 13 54 55 fanny.seidenbindere@gmail.com
