Conférence débat « La route des brocantes » Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne Val-au-Perche jeudi 2 octobre 2025.

Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche Orne

Début : 2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Conférence débat sur « La route des brocantes de Nogent -Le -Rotrou à La Ferté Bernard »

Avec Yaël Rocheron et Raymond Giroux , propriétaires « des Brocs d’Avézé »

Venez découvrir l’histoire de cette « énigme », le fonctionnement, la variété des brocantes, la création d’une véritable filière ! .

Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 13 13 54 55 fanny.seidenbindere@gmail.com

