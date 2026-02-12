Conférence Débat La santé mentale des jeunes Salle Raugraff Nancy
Conférence Débat La santé mentale des jeunes Salle Raugraff Nancy lundi 9 mars 2026.
Conférence Débat La santé mentale des jeunes
Salle Raugraff 13 bis rue de Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-03-09 17:00:00
fin : 2026-03-09
Date(s) :
2026-03-09
Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, fort de son expérience auprès de divers publics, aborde la santé mentale des jeunes lors d’une conférence ouverte à tous.Tout public
Salle Raugraff 13 bis rue de Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 67
Serge Hefez, psychiatrist and psychoanalyst, draws on his experience working with a wide range of audiences to discuss the mental health of young people at a conference open to all.
