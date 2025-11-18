Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence-débat La Sécu dans tous ses états Saint-Julien-les-Villas

Conférence-débat La Sécu dans tous ses états Saint-Julien-les-Villas mardi 18 novembre 2025.

Auditorium Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-11-18 18:30:00
fin : 2025-11-18 20:00:00

2025-11-18

Cette conférence sera animée par Frédéric PIERRU, sociologue et chercheur au CNRS.

Entrée libre   .

Auditorium Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 10 43  mutuelle@aubeane.fr

