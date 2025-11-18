Conférence-débat La Sécu dans tous ses états

Auditorium Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:30:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Cette conférence sera animée par Frédéric PIERRU, sociologue et chercheur au CNRS.



Entrée libre .

Auditorium Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 10 43 mutuelle@aubeane.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence-débat La Sécu dans tous ses états Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne