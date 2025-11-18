Conférence-débat La Sécu dans tous ses états Saint-Julien-les-Villas
Auditorium Saint-Julien-les-Villas Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-11-18 18:30:00
fin : 2025-11-18 20:00:00
2025-11-18
Cette conférence sera animée par Frédéric PIERRU, sociologue et chercheur au CNRS.
Entrée libre .
Auditorium Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 10 43 mutuelle@aubeane.fr
