Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique Limoges
Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique Limoges jeudi 25 septembre 2025.
Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique
17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
La cour d’appel de Limoges, en collaboration avec l’association Shift project, organise une conférence dédiée à l’adaptation des services publics au réchauffement climatique.
Au programme
Introduction sur les enjeux écologiques du Ministère de la Justice
Modélisation des températures à Limoges à l’horizon 2050
Réflexions sur l’adaptation des organisations et pratiques professionnelles dans les services publics et judiciaires.
Réservation conseillée par mail (en lien). .
17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 33 79 communication.ca-limoges@justice.fr
English : Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique
German : Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique
Italiano :
Espanol : Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique
L’événement Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique Limoges a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Limoges Métropole