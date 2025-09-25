Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique Limoges

Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique Limoges jeudi 25 septembre 2025.

Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique

17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

La cour d’appel de Limoges, en collaboration avec l’association Shift project, organise une conférence dédiée à l’adaptation des services publics au réchauffement climatique.

Au programme

Introduction sur les enjeux écologiques du Ministère de la Justice

Modélisation des températures à Limoges à l’horizon 2050

Réflexions sur l’adaptation des organisations et pratiques professionnelles dans les services publics et judiciaires.

Réservation conseillée par mail (en lien). .

17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 33 79 communication.ca-limoges@justice.fr

English : Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique

German : Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique

Italiano :

Espanol : Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique

L’événement Conférence-débat l’adaptation des services publics au réchauffement climatique Limoges a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Limoges Métropole