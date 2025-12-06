Conférence- débat Centre de Voile de Landéda Landéda
Centre de Voile de Landéda 211 Lieu-dit Rosvenni Landéda Finistère
Début : 2025-12-06 11:00:00
À l’occasion de l’AFM-Téléthon 2025, l’association Abers Solidarité, avec l’association Enora, vous invite à une conférence–débat autour du thème
* Enora, un quotidien extraordinaire avec une maladie génétique rare mutation du gène CASK .
La rencontre sera animée par Thierry Kervella, papa d’Enora, et le Dr Brosseau-Beauvir, neuropédiatre au CHU de Brest, qui partageront leur expérience et leur regard sur cette maladie rare et le parcours d’Enora. .
