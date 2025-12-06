Conférence- débat Centre de Voile de Landéda Landéda

Conférence- débat

Centre de Voile de Landéda 211 Lieu-dit Rosvenni Landéda Finistère

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

À l’occasion de l’AFM-Téléthon 2025, l’association Abers Solidarité, avec l’association Enora, vous invite à une conférence–débat autour du thème

* Enora, un quotidien extraordinaire avec une maladie génétique rare mutation du gène CASK .

La rencontre sera animée par Thierry Kervella, papa d’Enora, et le Dr Brosseau-Beauvir, neuropédiatre au CHU de Brest, qui partageront leur expérience et leur regard sur cette maladie rare et le parcours d’Enora. .

Centre de Voile de Landéda 211 Lieu-dit Rosvenni Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 7 69 59 24 92

