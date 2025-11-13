Conférence-débat Le bocage Sahélien salle de la mairie Château-Gontier-sur-Mayenne

salle de la mairie 23 Place de la République Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13 21:00:00

Festival Alimenterre 2025

BOCAGE SAHELIEN ET LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION

Une naissance au service de la restauration environnementale, de la sécurité alimentaire et du bien-être des familles rurales.

Avec l’intervention d’Henri Girard, Fondateur de la Ferme pilote de Guié au Burkina Faso et Président de l’ONG Terre Verte.

Dans le cadre du Festival des Solidarités.

Organisé par CCFD Terre Solidaire, AFDI, SOLIBAM et Laval Garango .

salle de la mairie 23 Place de la République Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire

