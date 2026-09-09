Conférence Débat Le Conseil de l’Europe face aux crises démocratiques Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Conférence Débat Le Conseil de l’Europe face aux crises démocratiques

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 20:30:00

Date(s) :

2026-09-11

À l’occasion du 25e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, le Cercle Condorcet de Caen propose un temps d’échanges et de réflexion

Conférence Débat

Le Conseil de l’Europe face aux crises démocratiques

Intervenant Bertrand Bouyx, député du Calvados

Résumé

À l’occasion du 25e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, date qui a profondément marqué nos démocraties et les relations internationales, le Cercle Condorcet de Caen propose un temps d’échanges et de réflexion autour des enjeux de démocratie, de droits humains et d’État de droit.

Le Conseil de l’Europe, à travers la Cour européenne des droits de l’homme et ses nombreuses conventions, exerce une influence profonde sur le droit européen comme sur le droit national dans la défense de nos libertés fondamentales. Son impact est réel, mais ses moyens comme ses limites doivent être bien compris pour saisir la portée de son action.

Cette rencontre sera l’occasion d’interroger le rôle du Conseil de l’Europe dans un contexte international incertain. Alors que les démocraties sont confrontées à de nombreux défis, il est essentiel de mieux comprendre les moyens d’action, les réalisations et les limites de cette institution garante des valeurs démocratiques sur notre continent. .

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 caen.condorcet.cercle@gmail.com

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English : Conférence Débat Le Conseil de l’Europe face aux crises démocratiques

To mark the 25th anniversary of the attacks of 11 September 2001, the Cercle Condorcet in Caen is organising an event to encourage discussion and reflection

L’événement Conférence Débat Le Conseil de l’Europe face aux crises démocratiques Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Calvados Attractivité