Conférence-Débat Le Mal-Etre au travail à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Conférence-Débat Le Mal-Etre au travail à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien samedi 20 septembre 2025.

Conférence-Débat Le Mal-Etre au travail à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

MAL-ÊTRE AU TRAVAIL COMMENT S’EN SORTIR ?

Et si le mal-être au travail n’était pas une fatalité mais un signal qui nous permettrait de mieux nous comprendre et de nous ouvrir à une nouvelle voie professionnelle plus épanouissante ?

C’est ce sujet qu’abordera cette conférence-débat, animée par Soizic Bruneau, coach, conférencière, formatrice et autrice du roman initiatique Là-haut, sur ma colline , dont l’intrigue se déroule au cœur de la forêt de Huelgoat.

Soizic partagera son expérience personnelle, dont s’inspire son ouvrage, livrera des clés précieuses de compréhension et répondra aux questions sur le sujet. Pour celles et ceux qui le désirent, elle clôturera la soirée par une séance de dédicace de son livre. .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence-Débat Le Mal-Etre au travail à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2025-08-26 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ