Conférence-débat Le MAT Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Conférence-débat Le MAT

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 18:30:00

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-12-01

Le MAT vous propose une foncérence avec Juliette Duquesne sur L’eau, un élément vital en péril le lundi 1er décembre.

Une rencontre privilégiée avec Juliette Duquesne, autrice, conférencière et journaliste indépendante, suivie d’une séance de dédicace. Une proposition de la MAIF en partenariat avec le Réseau ESS du Pays d’Ancenis.

Gratuit et inscription obligatoire. .

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 08 64 mediation-ancenis@lemat-centredart.com

English :

MAT invites you to a lecture by Juliette Duquesne on L’eau, un élément vital en péril on Monday December 1.

L’événement Conférence-débat Le MAT Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-11-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis