Conférence Débat L’eau, entre crise et solutions Centre culturel et de Congrès Paray-le-Monial

Conférence Débat L’eau, entre crise et solutions

2025-09-12

2025-09-12

2025-09-12

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince (SMi2B), organise une conférence-débat sur le thème Eau, Entre crise et solutions .

Cet événement se tiendra le

Vendredi 12 septembre 2025 à 19h (accueil 18h45)

Centre Culturel et de Congrès

9, Boulevard du Collège 71 600 PARAY-LE-MONIAL.

Intervenants principaux

1. Benjamin Pohl, Climatologue au CNRS Monsieur Pohl nous éclairera sur les implications du changement climatique sur la disponibilité de l’eau.

2. Zoé Gross et Paul Lambling chez SUEZ Eau Madame Gross et Monsieur Lambling partageront leur expertise locale et leurs réflexions sur la gestion de l’eau face aux défis climatiques actuels.

Témoignages d’acteurs engagés

3. Magali Clément, Chef de Projet chez Apéram Madame Clément témoignera des adaptations mises en place chez Apéram pour faire face à la raréfaction de l’eau.

4. Maël Brivet et Nicolas Dupont, Agriculteurs sur la commune de Poisson Messieurs Brivet et Dupont partageront les actions concrètes qu’ils ont entrepris dans leur exploitation agricole pour devenir en partie autonome dans la gestion de l’eau.

Cette soirée sera l’occasion d’échanger, de débattre et de mobiliser autour des enjeux cruciaux liés à la gestion de l’eau. Votre présence et vos contributions seront précieuses pour enrichir cette réflexion collective.

Une collation vous sera proposée à la fin de cette conférence ! .

Centre culturel et de Congrès 9 boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire

