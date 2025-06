Conférence-débat Les actualités Européennes Espace Cabourg 1901 Cabourg 6 août 2025 10:30

Calvados

Conférence-débat Les actualités Européennes Espace Cabourg 1901 17 Avenue de la Divette Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 10:30:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

Date(s) :

2025-08-06

Conférence-débat sur les actualités Européennes avec Gérard Poulouin, co-fondateur de l’Université Populaire de Caen (UPC).

Conférence-débat sur les actualités Européennes avec Gérard Poulouin, co-fondateur de l’Université Populaire de Caen (UPC). .

Espace Cabourg 1901 17 Avenue de la Divette

Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 32 70 22 45 cabourg@mouvement-europeen.eu

English : Conférence-débat Les actualités Européennes

Conference-debate on current European affairs with Gérard Poulouin, co-founder of the Université Populaire de Caen (UPC).

German : Conférence-débat Les actualités Européennes

Vortrag und Diskussion über aktuelle europäische Themen mit Gérard Poulouin, Mitbegründer der Université Populaire de Caen (UPC).

Italiano :

Conferenza-dibattito sull’attualità europea con Gérard Poulouin, cofondatore dell’Université Populaire de Caen (UPC).

Espanol :

Conferencia-debate sobre la actualidad europea con Gérard Poulouin, cofundador de la Universidad Popular de Caen (UPC).

L’événement Conférence-débat Les actualités Européennes Cabourg a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Cabourg