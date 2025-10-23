Conférence-débat Les actualités Européennes Espace Cabourg 1901 Cabourg
Conférence-débat Les actualités Européennes
Espace Cabourg 1901 17 Avenue de la Divette Cabourg Calvados
Début : 2025-10-23 15:30:00
fin : 2025-10-23 17:30:00
2025-10-23
Conférence-débat sur les actualités Européennes organisée par Le Mouvement Européen de Cabourg.
Espace Cabourg 1901 17 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 32 70 22 45 cabourg@mouvement-europeen.eu
English : Conférence-débat Les actualités Européennes
Conference-debate on current European affairs organized by Le Mouvement Européen de Cabourg.
German : Conférence-débat Les actualités Européennes
Konferenz und Debatte über aktuelle europäische Themen, organisiert von Le Mouvement Européen de Cabourg.
Italiano :
Conferenza-dibattito sull’attualità europea organizzata dal Movimento europeo di Cabourg.
Espanol :
Conferencia-debate sobre la actualidad europea organizada por el Movimiento Europeo de Cabourg.
