Conférence-débat Les actualités Européennes Espace Cabourg 1901 Cabourg

Conférence-débat Les actualités Européennes

Début : 2025-10-23 15:30:00

fin : 2025-10-23 17:30:00

2025-10-23

Conférence-débat sur les actualités Européennes organisée par Le Mouvement Européen de Cabourg.

Espace Cabourg 1901 17 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 32 70 22 45 cabourg@mouvement-europeen.eu

English : Conférence-débat Les actualités Européennes

Conference-debate on current European affairs organized by Le Mouvement Européen de Cabourg.

German : Conférence-débat Les actualités Européennes

Konferenz und Debatte über aktuelle europäische Themen, organisiert von Le Mouvement Européen de Cabourg.

Italiano :

Conferenza-dibattito sull’attualità europea organizzata dal Movimento europeo di Cabourg.

Espanol :

Conferencia-debate sobre la actualidad europea organizada por el Movimiento Europeo de Cabourg.

