CONFÉRENCE DÉBAT: LES BIENFAITS DE L’ÉCRITURE Boujan-sur-Libron

CONFÉRENCE DÉBAT: LES BIENFAITS DE L’ÉCRITURE Boujan-sur-Libron samedi 29 novembre 2025.

CONFÉRENCE DÉBAT: LES BIENFAITS DE L’ÉCRITURE

6 Rue des Écoles Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Littérature, dialogue, émotion, musique… un événement culturel complet, accessible à tous les curieux. Entrée libre.

Place aux mots et aux émotions à la rentrée littéraire des “Nouvelles Plumes”, organisée par la Ville de Boujan-sur-Libron.

Cinq auteurs viendront tour à tour présenter leurs œuvres, partager leur parcours et échanger avec le public.

Un temps fort de la journée la conférence-débat “Les bienfaits de l’écriture”, qui explore le lien entre écriture, bien-être et expression personnelle.

La journée sera rythmée par des intermèdes musicaux, créant une atmosphère inspirante et chaleureuse.

Littérature, dialogue, émotion, musique… un événement culturel complet, accessible à tous les curieux, lecteurs ou écrivains en herbe !

Entrée libre. .

6 Rue des Écoles Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 30 93 30

English :

Literature, dialogue, emotion, music? a complete cultural event, accessible to all the curious. Free admission.

German :

Literatur, Dialog, Emotionen, Musik? ein umfassendes kulturelles Ereignis, das für alle Neugierigen zugänglich ist. Eintritt frei.

Italiano :

Letteratura, dialogo, emozione, musica… un evento culturale completo, aperto a tutti i curiosi. Ingresso libero.

Espanol :

Literatura, diálogo, emoción, música… un evento cultural completo, abierto a todos los curiosos. Entrada gratuita.

L’événement CONFÉRENCE DÉBAT: LES BIENFAITS DE L’ÉCRITURE Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE