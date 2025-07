Conférence Débat Espace Animation Les Houches

Conférence Débat Espace Animation Les Houches jeudi 14 août 2025.

Conférence Débat

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Début : Jeudi 2025-08-14 18:00:00

fin : 2025-08-14 20:30:00

2025-08-14

L’Association Les Amis des Houches vous invite à une conférence-débat avec Luc MOREAU, glaciologue, sur le thème « 2025 année internationale de la préservation des glaciers » le jeudi 14 août à 18h à l’Espace Animation des Houches.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 82 71 33 amisdeshouches74@gmail.com

English :

The Association Les Amis des Houches invites you to a conference-debate with Luc MOREAU, glaciologist, on the theme « 2025 International Year of Glacier Preservation » on Thursday August 14th at 6pm at the Espace Animation des Houches.

German :

Der Verein Les Amis des Houches lädt Sie zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit dem Glaziologen Luc MOREAU zum Thema « 2025 Internationales Jahr zur Erhaltung der Gletscher » am Donnerstag, den 14. August um 18 Uhr im Espace Animation in Les Houches ein.

Italiano :

L’Associazione Les Amis des Houches vi invita a una conferenza-dibattito con Luc MOREAU, glaciologo, sul tema « 2025 Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai », giovedì 14 agosto alle 18:00 presso l’Espace Animation di Les Houches.

Espanol :

La Asociación Les Amis des Houches le invita a una conferencia-debate con Luc MOREAU, glaciólogo, sobre el tema « 2025 Año Internacional de la Preservación de los Glaciares » el jueves 14 de agosto a las 18h en el Espace Animation de Les Houches.

