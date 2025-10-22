Conférence-débat les jeunes d’aujourd’hui MFR Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot

Conférence-débat les jeunes d’aujourd’hui

MFR Vallée du Lot 14 Chemin de Ronde Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

16h30 à 18h espace jeunes infos (mission locale, planning familial, maison des ados, espaces casques VR, chantiers jeunes…) et rencontre avec la youtubeuse Pastel.

18h-20h conférence-débat animée par Xavier POMMEREAU, docteur spécialiste des ados

20h apéro dinatoire

MFR Vallée du Lot 14 Chemin de Ronde Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 68 75 81

English : Conférence-débat les jeunes d’aujourd’hui

4:30-6pm: youth information area (local mission, family planning, teen center, VR helmet areas, youth work camps…) and meeting with youtube artist Pastel.

6-8pm: conference-debate led by Xavier POMMEREAU, doctor specializing in teenagers

8pm: aperitif dinner

German : Conférence-débat les jeunes d’aujourd’hui

16:30-18:00 Uhr: Jugendinfos (lokale Mission, Familienplanung, Haus der Jugendlichen, VR-Helme, Jugendprojekte…) und Treffen mit der Youtuberin Pastel.

18h-20h: Konferenz und Debatte unter der Leitung von Xavier POMMEREAU, Arzt und Spezialist für Jugendliche

20 Uhr: Aperitif und Abendessen

Italiano :

dalle 16.30 alle 18.00: spazio informativo per i giovani (missione locale, pianificazione familiare, centro adolescenti, aree casco VR, campi di lavoro per i giovani, ecc.

ore 18.00-20.00: conferenza-dibattito condotta da Xavier POMMEREAU, medico specializzato in adolescenza

ore 20.00: aperitivo e cena

Espanol : Conférence-débat les jeunes d’aujourd’hui

de 16.30 a 18.00 h: espacio de información para jóvenes (misión local, planificación familiar, centro para adolescentes, espacios para cascos de RV, campos de trabajo para jóvenes, etc.) y encuentro con el youtuber Pastel.

18:00-20:00: conferencia-debate a cargo de Xavier POMMEREAU, médico especialista en adolescentes

20:00 h: aperitivo y cena

