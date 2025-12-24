CONFERENCE DEBAT Les Lettres Cachées, Salle Proudhon, Kursaal de Besançon Besançon

CONFERENCE DEBAT Les Lettres Cachées

Salle Proudhon, Kursaal de Besançon 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 17:00:00

fin : 2026-01-30 19:00:00

Date(s) :

2026-01-30

En préambule au spectacle donné par Le Théâtre Bacchus Courbet Mathilde Les Lettres Interdites une conférence débat, Les Lettres cachées avec Ludovic Carrez & Bérénice Hartwig, auteurs de Gustave Courbet, correspondance avec Mathilde ( Gallimard, 2025) .

Salle Proudhon, Kursaal de Besançon 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 28 53 04 Cie.bacchus@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONFERENCE DEBAT Les Lettres Cachées

L’événement CONFERENCE DEBAT Les Lettres Cachées Besançon a été mis à jour le 2025-12-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON