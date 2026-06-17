Conférence / débat Les limites et les règles éducatives chez l’enfant Relais Petite Enfance Cousances-les-Forges mardi 13 octobre 2026.

Cousances-les-Forges

Conférence / débat Les limites et les règles éducatives chez l’enfant

Relais Petite Enfance 10 Rue du Château Cousances-les-Forges Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-13 18:00:00

fin : 2026-10-13 20:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Le Relais de la Petite Enfance des Portes de Meuse vous propose une conférence suivie d’un débat sur le thème des limites et des règles éducatives pour l’enfant.

L’intervention sera animée par Mme Isabelle Dhabi, Educatrice spécialisée libérale. À l’issue de cette conférence, un moment convivial vous sera proposé.

Gratuit. Sur inscription auprès du RPE des Portes de Meuse, Mme Guérin.Adultes

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Relais Petite Enfance 10 Rue du Château Cousances-les-Forges 55170 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 ram@portesdemeuse.fr

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English :

The Relais de la Petite Enfance des Portes de Meuse invites you to a lecture followed by a discussion on the topic of “Boundaries and Educational Rules” for children.

The presentation will be led by Ms. Isabelle Dhabi, an independent special education teacher. Following the lecture, there will be a social gathering.

Free of charge. Registration required with the RPE des Portes de Meuse, Ms. Guérin.

L’événement Conférence / débat Les limites et les règles éducatives chez l’enfant Cousances-les-Forges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SUD MEUSE