Conférence débat – les zones humides, longtemps asséchées, aujourd’hui protégées Médiathèque Charles-Gautier Hermeland Saint-Herblain mardi 3 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-03 20:15 – 22:00
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Tout public
Les zones humides ont été le berceau de nombreuses civilisations. Pourtant, elles ne cessent de régresser, entraînant des désordres écologiques majeurs. Elles sont désormais des enjeux clés des politiques de conservation de la biodiversité. Nous verrons ce qui caractérise ces milieux singuliers, en prenant l’exemple des zones humides de la Basse Loire et partirons ensuite à la rencontre de leur étonnante richesse biologique.Par Bretagne Vivante
Médiathèque Charles-Gautier Hermeland Saint-Herblain 44800
02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/conference-debat-les-zones-humides-longtemps-assechees-aujourdhui-protegees/
