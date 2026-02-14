Conférence – Débat : L’IA à l’aube d’un changement de civilisation – Stéphane Mallard, Cité du Numérique Châteauroux, Châteauroux

Conférence – Débat : L’IA à l’aube d’un changement de civilisation – Stéphane Mallard Vendredi 6 mars, 09h00 Cité du Numérique Châteauroux Indre

Inscription gratuite et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T11:30:00+01:00

Stéphane Mallard, prospectiviste spécialisé en IA, animera le 6 mars une conférence gratuite d’une heure suivie d’un débat sur l’impact de l’intelligence artificielle dans le monde professionnel.

La conférence abordera plusieurs thématiques essentielles : comment les entreprises peuvent maintenir leur compétitivité quand l’IA devient accessible à tous (concurrents, fournisseurs, clients), à quoi ressemblera l’entreprise avec les agents IA, et comment ces assistants intelligents transformeront nos décisions personnelles et professionnelles.

Au-delà des aspects techniques, l’événement questionnera la place de l’humain, les dimensions émotionnelles et philosophiques soulevées par cette technologie, ainsi que les perspectives futures au-delà de l’IA actuelle.

Cité du Numérique Châteauroux 1 All. de l'Ordre National du Mérite, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

CCI Indre