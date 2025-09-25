Conférence-débat « l’insertion et l’emploi des jeunes à l’épreuve du numérique » Campus Saint-Germain-des-Prés Paris

Conférence-débat « l’insertion et l’emploi des jeunes à l’épreuve du numérique » Campus Saint-Germain-des-Prés Paris jeudi 25 septembre 2025.

Dans la lignée du numéro de la revue Agora débats/jeunesses, cette conférence-débat est l’occasion de croiser trois champs de recherche : l’emploi et le travail, la jeunesse et le numérique. Ce croisement de perspectives soulève plusieurs questions :

Comment sont converties les compétences numériques sur le marché du travail ?

Le numérique peut-il constituer une opportunité d’accès à l’emploi pour les jeunes et à quelles conditions ?

Qui sont les jeunes éloignés durablement du numérique professionnel et/ou institutionnel ?

Comment les outils et usages numériques bousculent les pratiques des professionnels de jeunesse ?

Organisée par l’Injep avec le soutien du Centre de recherche sur les liens sociaux (UMR CNRS 8070), cette conférence-débat se déroulera le 25 septembre 2025, exclusivement en présentiel au campus Saint-Germain-des-Prés de l’université Paris Cité dans l’amphithéâtre Lavoisier A, en présence de :

– Aurélie Gonnet, sociologue, maîtresse de conférences, université Paris Cité (CERLIS)

– Nicolas Roux, sociologue, maître de conférences, université de Reims (CEREP)

– Périne Brotcorn, sociologue, maîtresse de conférences, université catholique de Louvain (Belgique)

– Eric Dagiral, sociologue, maître de conférences, université Paris Cité (CERLIS)

– Victor Baysang-Michelin, chargé de plaidoyer, Emmaüs Connect

Animation du débat : Yaëlle Amsellem-Mainguy, rédactrice en chef de la revue Agora débats/jeunesses.

L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) organise une conférence-débat sur « l'insertion et l'emploi des jeunes à l'épreuve du numérique », le jeudi 25 septembre de 17h à 19h, à l'Université Paris Cité. Cet événement accompagne la parution du numéro 100 de la revue Agora débats/jeunesses.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit sous condition

L’inscription est gratuite mais obligatoire.

Public adultes.

Le jeudi 25 septembre 2025 de 17h00 à 19h00

Campus Saint-Germain-des-Prés 45 Rue des Saints-Pères 75006 Paris