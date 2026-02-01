Conférence débat l’intelligence artificielle, amie ou ennemie ? Bibliothèque Luneray

Conférence débat l’intelligence artificielle, amie ou ennemie ?

Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Une conférence de et avec Philippe Jacquot, accessible à partir de 12 ans pour comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle.

Inscription obligatoire ! .

Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 94 71 biblioluneray@orange.fr

